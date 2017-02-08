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Bakanlık 400 lisans öğrencisine burs verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin talimatıyla 400 lisans öğrencisine ayda 400 TL burs verecek.

Eğitim / 8 Şubat 2017 Çarşamba 11:06
Bakanlık 400 lisans öğrencisine burs verecek

Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV) Çevre ve Şehircilik alanın da Çevre Mühendisliği, Biyoloji, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Şehir Plancısı, Mimar ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerden bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayanlara yönelik başlattığı burs çalışmasına bu yıl da devam edecek.

Geçtiğimiz yıl 330'u lisans olmak üzere 500'den fazla öğrenciye burs veren TUÇEV'in bu yılki başvuruları başladı.

Belirtilen konu başlıkları altında tez hazırlayan öğrenciler 01 Mart 2017 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Vakıf, 1 Mart 2017 tarihini baz alarak bursları ödemeye başlayacak. TUÇEV, 4 ay süre ile toplam 400 lisans öğrencisine ayda 400 TL burs verecek.

Burs alan öğrenciler üniversite tarafından yapılan tez kabulünden sonra, tezini yazılı doküman ve CD/USB formatında birer kopya halinde TUÇEV'e teslim edecek. Bitirme tezleri ve bitirme projeleri vakıf tarafından kurulan Çevre ve Şehir Kütüphanesinde yer alacak.

Kaynak : İHA

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