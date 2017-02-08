Bakanlara sosyal medya hesabı açma zorunluluğu

Cezayir Bilim ve Haberleşme Bakanı Hamid Garin, basına yaptığı açıklamada, sosyal medyada hesabı açılması konusunda Başbakanın amacının halkla doğrudan temas halinde olmak olduğunu söyledi.



Bakan, her bakanın bir görevinin de halkı yanlış bilgilendirmeden korumak olduğunu söyledi.









Kaynak : İHA