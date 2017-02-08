ASO rüzgarı baharda da esmeye devam edecek

Uzun yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği konserlerle başarılı çalışmalara imza atan ve bu konserlerde dünyaca ünlü solistlere eşlik eden ASO, önümüzdeki günlerde de önemli sanatçılarla sahne alacağı konser programları için hazırlıklarını sürdürüyor.



Bir Beethoven akşamı



Keman virtüzü Cihat Aşkın ile piyano virtüözü Metin Ülkü'nün konser solisti olarak yer alacağı “Bir Beethoven Akşamı” konseri, 16 Şubat Perşembe akşamı Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Şef Faris Akarsu yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Beethoven'ın Piyano Konçertosu, Keman Konçertosu ve önemli 2 uvertürünü seslendirecek.



ASO'dan birbirinden güzel konserler



ASO rüzgârı, baharda da esmeye devam edecek. 23 Şubat'ta ünlü besteci Bach'ın eserlerine yer verilecek konserin yanı sıra Türk Piyanist Şevki Karayel'in konser solisti olarak yer alacağı konser de önümüzdeki aylarda müzikseverlerle buluşacak bazı konserlerden. Yine Nisan'da Gülen Ege'nin solist olduğu “Bahar Konseri” programı ve 23 Nisan'da Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının yetenekli öğrencilerinden 12-14 yaş arası çocuk solistlerin yer alacağı sürpriz bir konser programı da sanatseverlerle buluşmak üzere gün sayıyor. Kaynak : İHA