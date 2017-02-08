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Adana'ya El Bab şehidinin ateşi düştü

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın 3 aylık evli olduğu ve şehit olmadan 3 gün önce izinden döndüğü öğrenildi.

3. Sayfa / 8 Şubat 2017 Çarşamba 15:46
Adana'ya El Bab şehidinin ateşi düştü
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El Bab şehidi Gökhan Kılıç'ın ölüm haberi memleketi Adana'nın Sarıçam ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından verildi.

Şehadet haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Mehmet-Fadime Kılıç çiftinin en küçük çocukları olan 25 yaşındaki Gökhan Kılıç'ın Tatvan'da görev yaptığı, 4 yıllık uzman çavuş olduğu, 2 kız 1 erkek kardeşi bulunduğu ve eşi Hasret ile de 3 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sokakta da bir ambulans hazır bekletiliyor.






Kaynak : İHA

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