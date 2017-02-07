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Yunanistan'ın kaçakları Türkiye sınırına bırakması

Yunanistan'ın topraklarına ulaşan kaçakları uluslararası sözleşmelere aykırı olarak 'geri itme (push back)' veya 'deport' da denilen uygulamayla Türkiye sınırına bırakması uygulamasının son dönemde arttığı bildirildi.

Güncel / 7 Şubat 2017 Salı 12:33
Yunanistan'ın kaçakları Türkiye sınırına bırakması
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Edirne Valisi Günay Özdemir, gazetecilere açıklamasında, Yunanistan'ın gayrı yasal 'geri itme' uygulamasını devamlı yaptığını söyledi.

Uluslararası sözleşmelere aykırı uygulamanın defalarca görüntülü olarak da tespit edildiğinin altını çizen Vali Özdemir, 'Yunanistan bu uygulamayı devamlı yapıyor. Bu anlamda hem mültecilerin beyanları hem de bizim tespitlerimiz var. Kamera tespitlerimizin yanı sıra huduttaki güvenlik birimlerimizden aldığımız beyanlar var. Bunları uluslararası anlamda gündeme de getirdik.' dedi.




En son geçen hafta 40 kişilik bir grubun Meriç Nehri'nden Türkiye tarafına bırakıldığını anımsatan Vali Özdemir, şunları kaydetti:

'Bu geri itme son zamanlarda hızlanmaya başladı, artmaya başladı. Yunanistan en son zulüm ve işkence yapılan 40 mülteciyi sınır dışı etme teşebbüsünde bulundu. Hem Dışişleri hem de İçişleri bakanlıklarıyla bu işin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Yunanistan son dönemde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerine sahip çıkmasına rağmen mazlum insanları uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Türkiye'ye gönderiyor bu hem insanlık hem de iyi komşuluk açısından doğru olmayan bir davranıştır.'

Güvenlik kaynakları ise son zamanlarda artan 'geri itme' uygulamasının genelde botlar yoluyla Meriç Nehri'nden yapıldığını bildirdi.
Kaynak : AA

Günay ÖzdemirKaçak GöçmenYunanistan


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