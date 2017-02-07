Yunanistan'ın topraklarına ulaşan kaçakları uluslararası sözleşmelere aykırı olarak 'geri itme (push back)' veya 'deport' da denilen uygulamayla Türkiye sınırına bırakması uygulamasının son dönemde arttığı bildirildi.
Edirne Valisi Günay Özdemir, gazetecilere açıklamasında, Yunanistan'ın gayrı yasal 'geri itme' uygulamasını devamlı yaptığını söyledi.
Uluslararası sözleşmelere aykırı uygulamanın defalarca görüntülü olarak da tespit edildiğinin altını çizen Vali Özdemir, 'Yunanistan bu uygulamayı devamlı yapıyor. Bu anlamda hem mültecilerin beyanları hem de bizim tespitlerimiz var. Kamera tespitlerimizin yanı sıra huduttaki güvenlik birimlerimizden aldığımız beyanlar var. Bunları uluslararası anlamda gündeme de getirdik.' dedi.