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Yeni KHK yayımlandı

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncel / 7 Şubat 2017 Salı 22:44
Yeni KHK yayımlandı

Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Yargıtay Başkanlığı'nda 10 kişi meslekten çıkartılırken Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2585 kişinin memuriyetle ilişiği kesildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü 417, YÖK'e bağlı kurumlarda 330 kişi, Yüksek Seçim Kurulu'nda 10 kişi, toplam 4464 kişi meslekten ve memuriyetten çıkartıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Emniyet Genel MüdürlüğüJandarma Genel Komutanlığı


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