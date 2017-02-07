Türkiye'de nadir görülen 'Sakallı Akbaba' görüntülendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü fotokapanlar ile Türkiye'de yaşadığı bilinen, ancak görüntülenmesi zor olan yabani hayvanları kayıt altına almaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslenen ‘Sakallı Akbaba' kameralara yakalandı. Yerleşim yerlerinden uzak, yüksek dağ ve kayalık vadilerde yaşayan ürkek bir tür olan sakallı akbabaların yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralar ve sarp kaya kovuklarına yaptığı biliniyor.



BÜYÜK KEMİKLERİ YÜKSEKTEN BIRAKARAK PARÇALIYOR VE YUTUYOR

Sakallı akbabaların besininin tamamına yakınını leşlerden arta kalan kemikler oluşturuyor. Kurt, boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutan bu tür, büyük kemikleri ise belirli bir yükseklikten kayaların üzerine bırakarak parçalıyor. Daha sonra kırılan kemik parçalarını yutan sakallı akbabalar son derece asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebiliyor. Sakallı akbaba bazen de kaplumbağaları aynı şekilde yükseklerden bırakarak parçalayıp yiyor. Nadir olarak canlı avlara saldıran sakallı akbaba, Artvin'de sürdürülen 'yaban hayatını fotokapanlarla izleme projesi' kapsamında Şavşat Meydancıkta kameralara yakalandı. Kameralarda sakallı akbabanın beslenme anı açık bir şekilde görülüyor.



GÖRÜNTÜLER YABAN HAYVANLARININ HAYAT ŞEKİLLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ VERİLER SAĞLIYOR

Fotokapanlar yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelerde uydu destekli olarak yerleştiriliyor. Zorlu hava koşulları, hatta metrelerce karda bile DKMP ekipleri belirli aralıklarla bu fotokapanlardaki görüntüleri alıyor. Görüntüler ile yaban hayatı popülasyonu ve hayat şekilleri hakkında önemli veriler elde ediliyor.



ELDE EDİLEN VERİLER İLE BİLİMSEL ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Fotokapanlar ile Türkiye'de yaşadığı bilinen ancak görüntülenmesi son derece zor olan nadir yaban hayvanlarının görüntülendiğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, 'Fotokapanlar yaban hayvanlarının tabii ortamlarında gözlemlenmesini ve hayat alanları hakkında kesin veriler elde edilmesini sağlıyor. Bu görüntülerden elde edilen verilerle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile üniversitelerden çeşitli bilim adamları bilimsel çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar ise yaban hayvanlarının popülasyonlarının sürekliliği açısından çok büyük önem taşıyor' değerlendirmesinde bulundu.



Doğu Karadeniz Bölgesinin yaban hayatı bakımından çok zengin olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, zorlu hava koşullarında bu projeleri yürüten DKMP ekiplerine teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.





Kaynak : İHA