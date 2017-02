Trump'tan vize yasağı açıklaması

Trump, Florida'nın Tempa kentine bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı MacDill Hava Üssü'nde askerlerle öğle yemeği yedikten sonra üst düzey subaylara hitap etti.



ABD Başkanı Trump, DEAŞ karşıtı koalisyon ortaklarının salonda bulunan temsilcilerine teşekkür ederek, 'Biz iftiharla yanınızdayız ve sizin güvenliğiniz için savaşıyor olacağız. Onlar da bizim güvenliğimiz ve özgürlüğümüz için savaşıyorlar.' ifadelerini kullandı.



DEAŞ'ı, 'ölümü kutsayan ve tamamen yıkıma ibadet eden' azılı bir terör örgütü olarak niteleyen Trump, örgütün, dünya çapında bir katliam ve soykırım kampanyası yürüttüğünü söyledi.



Donald Trump, şöyle devam etti:



'Bugün burada tek ses olarak ölüm ve yıkım kuvvetlerine şu mesajı veriyoruz: Amerika ve müttefikleri sizi yenecek. Onları yeneceğiz. Radikal İslami terörü yeneceğiz. Onların ülkemizde kökleşmesine müsaade etmeyeceğiz.'



Yedi İslam ülkesi vatandaşlarına uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağına işaret eden Trump, 'Son günlerde ne yaptığımızı gördünüz. Bizi ve ülkemizi yok edecek olanların değil, sadece bizi seven, sevmek isteyen ve ülkemizi nihayetinde sevecek olanların girişine müsaade edecek güçlü bir programa ihtiyacımız var.' şeklinde konuştu.



ABD Başkanı'nın sözleri üzerine salondan alkış ve tezahüratlar yükseldi.



- ABD ordusuna yatırım taahhüdü



Amerikan ordusunun ekipman konusunda birtakım eksiklikleri bulunduğuna değinen Trump, savunma alanında büyük yatırımlar yapma sözü verdi.



Trump, ABD donanmasının ekipman kapasitesinin Birinci Dünya Savaşı seviyesine düştüğünü belirterek, 'ABD Silahlı Kuvvetlerine tarihi bir finansal yatırım yapacağız ve tüm dünyaya, ABD'nin savunma ve özgürlük konusunda yanında olanların yanında duracağını göstereceğiz. Her gün ve her saat arkanızda duracağız.' ifadelerini kullandı.



- 'Müttefiklerimiz paylarını adil ödemiyor'



Bu arada Trump, savunma harcamalarını taahhüt ettikleri üzere gayri safi milli hasılalarının yüzde 2'sine kadar yükseltmeleri konusunda NATO üyelerine de mesaj verdi.



ABD'nin NATO'ya bağlılığını vurgulayan ancak ittifak üyelerinin çoğunun paylarına düşen savunma harcamalarını yapmadığını savunan Trump, şunları söyledi:



'Müttefiklerimizin paylarını adil ödemelerini sağlamalıyız. Bu, bize haksızlık. NATO'yu güçlü bir şekilde destekliyoruz. Sadece tüm NATO üyelerinin NATO ittifakına yapmaları gereken finansal katkılarını tam ve yerinde yapmalarını istiyoruz. Çoğu yapması gereken harcamayı yapmıyor.' Kaynak : AA