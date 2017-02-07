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Trump ile medya arasında sular durulmuyor

CNN, ABD halkının yüzde 55'inin Trump'ın vize yasağı kararını Müslümanları hedef almak olarak yorumladığını açıkladı Trump, Twitter hesabı üzerinden CNN, ABC ve NBC televizyonlarının da aralarında bulunduğu ana akım medyayı 'sahte haber' yapmakla suçladı.

Dünya / 7 Şubat 2017 Salı 01:45
Trump ile medya arasında sular durulmuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasının yedi Müslüman ülkeye uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağı ile ilgili negatif anket sonuçlarının 'sahte haber' olduğunu savundu.

CNN televizyonunun yaptığı bir ankete göre, Amerikan halkının yüzde 55'inin Trump'ın vize yasağı kararının doğrudan Müslümanları hedef aldığını ortaya koydu.

Trump, Twitter hesabı üzerinden CNN, ABC ve NBC televizyonlarının da aralarında bulunduğu ana akım medyayı 'sahte haber' yapmakla suçlayarak, 'Her negatif anket sahte haberdir, tıpkı CNN, ABC ve NBC’nin seçim anketleri gibi. Üzgünüm halk sınır güvenliği ve sıkı tarama istiyor.' ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Times dergisinin ve NBC televizyonunun Saturday Night Live adlı politik-komedi programının, kendisini danışmanı aşırı sağcı Setephen Bannon tarafından yanlış yönlendirilen bir başkan olarak nitelemesine de değinenen Trump, 'Kendi kararlarımı toplanan verilere dayanarak kendim alırım ve herkes bunu biliyor. Bazı sahte haber, medya beni marjinalleştirmek için yalan söylüyor.' ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra Trump, New York Times gazetesine de yüklendi.

Trump, makalenin başlığını belirtmeden gazete ile ilgili 'Sorunlu @nytimes benimle ilgili tamamen kurgu yazıyor. İki yıl boyunca hep yanlış anladılar. Şimdi de kaynak ve hikaye uyduruyorlar.' tweetini attı.

New York Times gazetesi, Trump ve ekibinin ilk haftalarında vize yasağı gibi birkaç tökezleme yaşadığını, ekibinin bunun üzerine Trump'a direkt fikir veren Bonnon gibi danışmanların rolünü azaltmak için Beyaz Saray protokollerini uygulamaya başlama kararı aldığını yazdı.

Kaynak : AA

Aşırı SağcıBeyaz SarayNew York TimesSınır GüvenliğiDonald Trump


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