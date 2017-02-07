İstanbul Beykoz'da meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti.



25 yaşındaki E.Y., evde kayınpederi A.Y. (59) ile yalnız kaldığı sırda ev işlerini yaparken kayınpederinin tacizine uğradı. Tacizden kaçan E.Y., önce kendisini evin bir odasına kilitledi.



Bir süre sonra ise yakında oturan ağabeyinin evine gidip, çocuğu emzirme bahanesiyle girdiği odadan silah aldı.



Eve döndüğünde A.Y.'yi uyurken bulan genç kadın kayınpederinin başına ateş ettikten sonra polisi arayıp teslim oldu.



A.Y'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Kaynak : Habertürk