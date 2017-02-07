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Survivor'da İlhan Mansız ve Fatih kavgası! Diskalifiye...

Survivor'a İlhan Mansız ve Fatih kavgası damga vuracak. 7 Şubat Survivor eleme gecesinde oynanan ödül oyununda Fatih ve İlhan mansız arasında büyük bir tartışma yaşanacak. Bu kavgadan sonra akla gelen tek soru yarışmacılar diskalifiye edilecek mi oldu.

Televizyon / 7 Şubat 2017 Salı 14:49
Survivor'da İlhan Mansız ve Fatih kavgası! Diskalifiye...
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Survivor'da İlhan Mansız ve Fatih arasında kavga çıktı.

Adada ünlüler takımının yarışmacıları arasında gerginlik boy gösterdi. Survivor'da 7 Şubat Salı günü ekrana gelecek yeni bölümde İlhan Mansız ve Fatih arasında fiziksel temas yaşandı.

Peki bu kavgada kim diskalifiye olacak?

İLHAN MANSIZ VE FATİH HÜRKAN DİSKALİFİYE OLACAK MI?

İlhan Mansız ve yarışmaya SMS oylaması sonucu katılan Fatih Hürkan 7 Şubat Salı günkü bölümde kavga ediyor.

Her iki yarışmacıda birbirine bağırıp vurmaya çalışırken görüntülendi. Güçlükle sakinleştirilen ikiliden ceza alan olacak mı? Yeni bölümde belli olacak. Geçen yarışmalarda Survivor'da kavga eden veya rakibine saldıran yarışmacılar Diskalifiye edilmişti. Yine bir diskalifiye olurmu 7 Şubat son bölümde açıklanacak.

SurvivorÜnlülerİlhan Mansız


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