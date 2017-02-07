Socialbrands sosyal medya şubat liderlerini açıkladı

Türkiye sosyal medya marka endeksi SocialBrands'in yayınladığı Şubat sıralamasında bu ay Türkiye'nin en başarılı markası Madame Coco oldu.



Ev ve dekorasyon liderliği bırakmadı



Markaların 1-31 Ocak dönemindeki performansını değerlendiren SocialBrands Şubat sıralamasına göre Madame Coco, istikrarlı büyüme grafiği ve tüm kanallarda takipçilerinden aldığı yüksek etkileşim ile ayın en başarılı markası oldu. Geçtiğimiz ay da liderliği elde eden marka, ay boyunca düzenlediği kampanyalar ile yine ön plandaydı.



SocialBrands Şubat ayı sonuçlarına göre, ev ve dekorasyon sektöründen bir diğer marka olan English Home bu ay Top 100 listesinde ikinci sırada yer aldı. Markanın özellikle Instagram ve Facebook sayfalarındaki içerik stratejisi ve iletilerin aldığı yüksek etkileşim dikkat çekti.



Sosyal medya iletişim kanallarında özellikle görsel iletilere ağırlık veren Zen Pırlanta bu ay performansıyla Top 100 listesinde üçüncü sırada yer aldı. SocialBrands'te 2016 yılı boyunca sık sık ön sıralarda yer alan Zen Pırlanta, Ocak ve Şubat sonuçlarına göre 2017'de de başarısını sürdüreceği mesajını verdi.



İlk 10'daki markalar



BoomSocial verileri ile hazırlanan SocialBrands sıralamasına göre ilk 10'a giren diğer markalar sırasıyla Mercedes-Benz Türkiye, Koç Holding, Ziraat Bankası, Audi Türkiye, Turkcell, Türkiye İş Bankası ve BMW Türkiye oldu.



İlk 25'te otomotiv sektöründen toplam 5, kültür-sanat sektöründen 4, bankalar sektöründen 3 markanın yer alması, ilk çeyrekte sosyal medya stratejilerine dikkat eden sektörlerle ilgili ipucu verdi.



18 bin markanın performansı incelendi



Markalara özel sosyal medya takip, yönetim ve analiz araçları sunan akıllı iş platformu BoomSonar‘ın gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial'ın detaylı verilerini kullanarak çalışan SocialBrands algoritması, 18 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data (büyük veri) prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Sayfaların toplam etkileşim sayısı, etkileşim sayısının iletilere göre dağılımı, etkileşim sayısının hayran sayısına oranı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, hayran sayısı, aylık artışı, artış istikrarı, sayfa bilgileri gibi birçok veri, markaları rasyonel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor.



Ücretsiz sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi BoomSocial'ın verilerinin ve eş zamanlı iş platformu BoomSonar'ın altyapısının kullanıldığı SocialBrands markaları, rakiplerini ve sektörleri objektif bir şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için bir fırsat sunuyor. Kaynak : İHA