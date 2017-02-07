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Şırnak'ta kanaat önderlerinden 'birlik' mesajı

Kentte düzenlenen toplantıda bir araya gelen kanaat önderleri, terör örgütü PKK'nın hain saldırılarına karşı birlik mesajı verdi.

Siyaset / 7 Şubat 2017 Salı 10:47
Şırnak'ta kanaat önderlerinden 'birlik' mesajı

Şırnak'ta kanaat önderleri, terör örgütü PKK'ya karşı birlik mesajı verdi.

Valilikçe düzenlenen toplantıya merkez ile Beytüşşebap, İdil, Cizre, Güçlükonak ve Silopi ilçelerinden kanaat önderleri katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan kanaat önderlerinden Mehmet Güngör, bölgede saldırılarını sürdüren terör örgütü PKK'ya karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

'Terör örgütü PKK'nın bitmesi için tüm kanaat önderlerimiz el birliğiyle hareket etme kararı aldık. Devletimizin yanındayız. Ay yıldızlı bayrağımız altında mücadelemiz sürecektir.' diyen Güngör, PKK'nın hiçbir zaman Kürtlerin temsilci olmadığını vurguladı.

Ali Akı ise, terör örgütlerinin her zaman karşısında olacaklarını aktardı.

'PKK, PYD ve FETÖ ile mücadelede devletimizle olacağız.' ifadesini kullanan Akı, bu terör örgütlerine karşı dik duruşlarının süreceğini aktardı.

Akı, 'Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi sürdüreceğiz. Onu çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin.' diye konuştu.

Kaynak : AA

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