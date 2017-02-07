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Sigara kaçakçılarından yeni metod

Şanlıurfa’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendiği araçta yaptığı aramada çelik kapıların içerisinde 5 bin 520 paket kaçak sigara ile 8 bin 480 puro ele geçirdi.

3. Sayfa / 7 Şubat 2017 Salı 17:05
Sigara kaçakçılarından yeni metod

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa-Mardin yolu Sırrın kavşağında uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendiği Mehmet Ş. yönetimindeki 06 EE 4453 plakalı araçta arama yaptı.

Yapılan aramada kamyonetin kasasındaki çelik kapıların içerisine gizlenmiş 5 bin 520 paket sigara ile 8 bin 480 puro ele geçirildi. Sigara ve purolara el koyan polis, kamyonet sürücüsü Mehmet Ş.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : İHA

SigaraKaçakçılık


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