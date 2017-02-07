USD (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Sıcak Haber : Yeni KHK yayımlandı!..

Sefa Sirmen tahliye oldu, coşkuyla karşılandı

Kocaeli’de İZGAZ davasında hüküm giyerek 24 Haziran tarihinde tutuklanarak Kandıra T Tipi Cezaevine konulan İzmit eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen tahliye oldu. Tahliye işlemlerinin ardından İzmit’e getirilen Milletvekili Sirmen için CHP ilçe Başkanlığı önünde kutlamalar düzenlendi.

Yaşam / 7 Şubat 2017 Salı 19:17
Sefa Sirmen tahliye oldu, coşkuyla karşılandı

İZGAZ şebekesinin yapılmasında görevini kötüye kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay ceza alan ve 24 Haziran tarihinde Kandıra T Tipi Cezaevine sevk edilen İzmit eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu. Tahliye işlemlerinin ardından Kandıra Cezaevinden çıkış yapan Milletvekili Sirmen, aile fertleri ve CHP İl ve ilçe yöneticileri tarafından karşılandı. Karşılama programının ardından Milletvekili Sirmen, konvoy eşliğinde CHP Kocaeli İl Başkanlığına getirildi.

İlk olarak CHP Kocaeli il Başkanlığını ziyaret eden Sirmen, daha sonra CHP İzmit ilçe teşkilatını ziyaret etti.

CHP Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan İzmit eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, ”En iddialı olduğumuz doğalgaz projesinden bizi cezalandırdılar. Türkiye’de gerçekleşmiş olan projeler içerisinde İZGAZ projemiz, gerçekten iftihar ettiğimiz bir projedir, ödül almış bir projedir. Bunun en canlı tanığı, en büyük afet yaşadığımız depremde en ufak bir patlama, kaza ve yangın olmadan varlığını devam ettirdi. Biz 100 milyon Dolara yaptırdığımız projeyi 600 milyon Dolara sattılar. Kamu zararı var diye biz 7.5 aydır içerdeydik” diye konuştu.

Konuşmanın ardından ardından Silmen, CHP İzmit Teşkilatını ziyaret etti. Kaynak : İHA

DoğalgazMilletvekiliBelediye Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı