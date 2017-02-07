USD (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Sarkozy için yargılama talimatı çıktı

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve 13 şüpheli hakkında dava açılması talimatı verildi.

Dünya / 7 Şubat 2017 Salı 17:17
Sarkozy için yargılama talimatı çıktı

Fransa'da hakim Serge Tournaire, 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yasadışı yollardan finanse ettiği ve Bygmalion şirketden sahte fatura aldığı gerekçesiyle eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve 13 şüpheli hakkında dava açılması talimatı verdi.

Sarkozy, aşırı harcamaların farkında olduğunu kaydederek, dava açılması kararına karşı çıkacaklarını savundu. Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog, yargılama kararına karşı dava açacaklarını dile getirdi. Sarkozy, 2012 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 22.5 milyon Euroluk seçim bütçesini aşmakla suçlanıyor.

Davanın açılması halinde Fransa'da yakın tarihte ikinci kez bir cumhurbaşkanı yargılanmış olacak. 2011 yılında eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac yolsuzluk davasında suçlu bulunmuş ve 2 yıl ertelenmiş hapis cezası almıştı.

Kaynak : İHA

CumhurbaşkanıFransaHapis CezasıNicolas SarkozySahte Fatura


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı