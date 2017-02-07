Ruslar İdlibi'i bombaladı

Borbardıman hakkında konuşan İdlibli yaşlı bir adam, “Biz siviliz. Bizim teröristlerle bir alakamız yok. Zalim Ruslar kafir Esed bizi niye bombalıyor. Bilmiyoruz” dedi.



Diğer taraftan kurtarma çalışmalarında bulunan bir görevli, “Bu gün sabah 3, 4 sıralarında uluslararası koalisyon güçleri ile birlikte Rus uçaklarının İdlib'in önemli bir kısmı tahrip etti. En az 10 kadar sivil alanı bombaladılar. Enkaz altından şu ana kadar 7 kişiyi kurtardık. Halen 3 ailenin enkaz altından çıkartılmasına çalışılıyor.” dedi.



Alınan haberlere göre saldırılarda 20 kişi öldü. Enkaz altında da 20 kaldı. Halen onlara ulaşılamadı. Saldırının uzun zamandan beri yapılan en şiddetli bir saldırı olduğu şehrin büyük bir kısmı harap olduğu kaydedildi. Birisi altı katlı olmak üzere iki binanın tamamı yerle bir oldu. Kurtarma çalışmaları için bölgenin başka yerlerinden yardıma geldiler. Bombardımanın ardından yangın çıktı. Kaynak : İHA