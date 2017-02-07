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O ilçede okullar tatil edildi

Depremin vurduğu Çanakkale Ayvacık'ta okullar yarın da tatil edildi.

Eğitim / 7 Şubat 2017 Salı 17:17
O ilçede okullar tatil edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki gündür süren depremler bölgede yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor. Evlerine girmeye çekinenlerin yemek ve barınma ihtiyaçları Valilik, Kızılay ile Ayvacık belediye ekiplerince karşılanıyor. Ayvacık'ta dün saat 06.51'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremle başlayan sarsıntılar devam ediyor.

Depremden en fazla etkilenen Yukarıköy ve civarında Valilik koordinasyonunda AFAD ve Türk Kızılayı ekiplerince çadır kent kuruldu. Vatandaşlar geceyi kurulan çadırlarda geçirirken, Kızılay ekiplerince 24 saat sıcak çay ve çorba ikramında bulunuldu. Ayvacık Belediyesince hazırlanan bin kişilik sıcak yemek de öğle saatlerinde servis edildi.

Depremde evleri zarar gören çok sayıda kişi çadır kentte barınmaya çalışıyor. Evlerinden getirdikleri ve dağıtılan battaniyelerle geçici barınma alanlarında yaşayan vatandaşlar, hava sıcaklığının düşmesiyle soğukla da mücadele ediyor.

Bölgede çoğu ağır hasarlı 298 yapı yıkılıp yeniden inşa edilecek.

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