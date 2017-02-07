Ülkemizde yaşayan 4 akbaba türünden en nadir görüleni olan Sakallı Akbabalar yerleşim yerlerinden uzak, yüksek dağ ve kayalık vadilerde yaşar. Ürkek bir tür olan bu akbabalar, yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralar ve sarp kaya kovuklarına yapar.



Sakallı Akbabaların besininin tamamına yakınını leşlerden arta kalan kemikler oluşturur. Kurt, Boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutan bu tür, büyük kemikleri ise pençeleriyle alıp havalanır ve belirli bir yükseklikten kayaların üzerine bırakarak parçalar. Daha sonra kırılan kemik parçalarını yutar. Son derece asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebilir. Sakallı akbaba bazen de kaplumbağaları aynı şekilde yükseklerden bırakarak parçalar ve yer. Bu türler çok nadir olarak canlı avlara saldırır.



Görüntüler Yaban Hayvanlarının Hayat Şekilleri Hakkında Önemli Veriler Sağlıyor



Fotokapanlar yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelerde uydu destekli olarak yerleştiriliyor. Zorlu hava koşulları, hatta metrelerce karda bile DKMP ekipleri belirli aralıklarla bu fotokapanlardaki görüntüleri alıyorlar. Bu görüntüler ile yaban hayatı popülasyonu ve hayat şekilleri hakkında önemli veriler elde ediliyor.



Fotokapanlar ile ülkemizde yaşadığı bilinen ancak görüntülenmesi son derece zor olan nadir yaban hayvanlarının görüntülendiğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Fotokapanlar yaban hayvanlarının tabii ortamlarında gözlemlenmesini ve hayat alanları hakkında kesin veriler elde edilmesini sağlıyor. Bu görüntülerden elde edilen verilerle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile üniversitelerden çeşitli bilim adamları bilimsel çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar ise yaban hayvanlarının popülasyonlarının sürekliliği açısından çok büyük önem taşıyor” dedi.



Kaynak : İHA