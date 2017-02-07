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Meteoroloji Orta Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı

İçel Meteoroloji Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına beklendiğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.

Yaşam / 7 Şubat 2017 Salı 14:59
Meteoroloji Orta Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınaya karşı vatandaşları uyarırken, rüzgarın şiddetini akşam saatlerinde keseceği belirtildi.

YAĞIŞLAR BAŞLIYOR!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; gece saatlerinde İzmir'in güneybatı kesimleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer pus ve sis hadisesi, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Kaynak : İHA

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