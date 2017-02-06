USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,95 - 3,96

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor (CANLI)!..

Korkunç! Meyve suyu kutusundan çıktı

Samsun'da hazır meyve suyu alan bir vatandaş, kutudan çıkan parça karşısında şaşkına döndü. Kutudan çıkan parçaları görmesi üzerine şişeyi kesen kişi, çürümüş bir cisimle karşılaştı.

Yaşam / 6 Şubat 2017 Pazartesi 17:43
Korkunç! Meyve suyu kutusundan çıktı
Foto Galeri için tıklayın

Samsun Canik'te yaşayan bir vatandaşın, marketten satın aldığı hazır meyve suyu kutusundan çıkan cisim sosyal medyada gündem oldu. @h4nedan adlı kullanıcı, karton şişeden çıktığını iddia ettiği cismin fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı.

İddiaya göre söz konusu kişi, marketten satın aldığı hazır meyve suyu kutusundan dökülen parçacıkları fark etti.

Daha sonra meyve suyu kutusunu kesen vatandaş, şişenin dibinde karşılaştığı cisim karşısında şoke oldu. Küf ve çürümüş parçacıklardan oluştuğu görülen bir tabakanın fotoğraflarını çeken kişi, karşılaştığı manzaraya tepki gösterdi.

 

Sağlık BakanlığıSosyal MedyaTwitter


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı