Henri Barkey: Ordudan atılan FETÖ'cüler bizdendi

YPG konusunda Amerika ile ters düşen Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaştığını öne süren Barkey, “Türkiye’nin şu aşamada NATO’dan ayrılmasını mümkün görmüyorum” dedi. Barkey, Türkiye ile NATO arasında Suriye’deki operasyonlar yüzünden gerginlik olduğunu ama kendisine göre asıl sorunun bu olmadığını söyledi.



ABD’YE YAKINLARDI



Barkey, Türkiye ile NATO arasındaki asıl sorunun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 100’den fazla generalin Türk ordusundan atılması olduğunu ifade etti. Barkey “Ordu ile ilişiği kesilen 100’den fazla amiral ve general var ve bu yönetim kadrosunun yüzde 46’sına denk geliyor. Atılan bu kişiler Amerika’ya yakın ve NATO’ya inanan komutanlardı. Ancak yerlerine gelenlerin daha milliyetçi bir tavır içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu Türkiye ile NATO ilişkileri açısından tehlikeli bir durum,” şeklinde konuştu.



ECONOMİST HAİNLERE SAHİP ÇIKTI



Londra merkezli The Economist, 15 Temmuz’da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ’ye karşı yürütülen operasyonlarda tutuklanan iş adamlarının durumunu değerlendirdi. Haberde Anadolu Kaplanları olarak tasvir edilen tutuklu iş adamlarının, 2000’li yıllarda Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladığı iddia edildi.



ÖRGÜTÜ SAVUNDU



FETÖ’nün finans kaynağı olan iş adamlarına yapılan operasyonların yanlış olduğunu belirtilen The Economist; bankaların, okulların ve vakıfların yönetimlerine devlet tarafından hukuksuzca el konulduğunu iddia etti. Türkiye aleyhinde çıkarılan haberde, FETÖ’nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Boydak Holding’e el konulmasının büyük bir tasfiye furyasının devamı olarak nitelendirildi.