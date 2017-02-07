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Gökçek'ten Çanakkale depremi açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Çanakkale’de meydana gelen depremlerle ilgili, "Araştırdım, civarda sismik araştırma yapan bir gemi varmış. Bu geminin ne araştırdığı ve hangi ülkeye ait olduğu, acilen çözülmeli" dedi.

Güncel / 7 Şubat 2017 Salı 12:22
Gökçek'ten Çanakkale depremi açıklaması

Başkan Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan, 'H.A.A.R.P Projesi' olarak anılan yapay deprem silahı ve bu silahın Türkiye'de denendiği yönündeki videoları, 'Ben, kim ne derse desin, olası bir depremin sunî olarak yapılacağından ciddi endişe taşıyorum. Mutlaka araştırılmalı ve kamuoyuna açıklanmalı. Neden endişe ediyorum. Lütfen seyredin' diyerek takipçileriyle paylaştı.

Ünlü bilim adamı Nicola Tesla'nın ‘Deprem Makinesi' ile ilgili bir belgeselinin linkini de paylaşarak takipçilerine izlemelerini öneren Gökçek, şunları kaydetti:

'Tesla'yı öğrenirseniz, ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Hatırlarsanız, televizyonlarda Ağustos'ta deprem olacağını FETÖ'nün ağzından vermiştim. Amaç, o tarihte olacak bir depremle, mehdiliğini ilandı. Olayı ifşa etmemiz, o tarihte oyunu bozdu. Şu anda Türkiye'ye vurulmak istenen darbe, İstanbul civarında bir depremle, Türkiye'yi ekonomik çöküntüye uğratmak. Bazıları, olayı alaya alsa da ben önemsiyorum. İstanbul, Marmara ve Çanakkale civarında tüm denizaltılar ve büyük teçhizatlı gemiler kontrol altında tutulmalı.' Kaynak : İHA

DepremMelih GökçekBelediye Başkanı


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