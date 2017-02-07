FETÖ'ye ağır darbe

ÖZELLİKLE eğitim kurumları üzerinden örgütlenmeye öncelik veren Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) mücadelede, bu alanda yapılan inceleme ve soruşturmaların ardından ortaya çıkan tablo, örgütün geldiği noktayı göstermek açısından dikkat çekti. MEB’in son rakamlarına göre, 1060 FETÖ okulu, 846 FETÖ yurdu, 900 FETÖ dershanesi kapatıldı. FETÖ’nun okullarının tamamı MEB okullarına dönüştürülürken, 1060 okuldan 500’ünün imam hatip yapıldığı öğrenildi.



Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, FETÖ okul ve dershanelerinden 22 bin, MEB okullarından 29 bin öğretmen FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle ihraç edildi ve çalışma izinleri iptal edildi. Çalışma izni iptal edilenlerin 880’i, ihraç edilenlerin de 34’ü yeniden göreve iade edildi.



16 BİN ÖĞRETMEN İADE



Bunun dışında, uzaklaştırma tedbiri konulan öğretmenlerden 16 bini yeniden göreve dönerken, 7 bin 244 öğretmen hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Uzaklaştırılanlardan geri dönüşüne izin verilenlerin büyük bölümünün



DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİNDEKİ ÖĞRETMENLER



olduğu belirtildi. 3 bin 500 dershaneden 900’ünün FETÖ’ye ait olduğu ifade edilirken, dershane yayıncılığı olarak bilinen test kitaplarının yüzde 60’ının da FETÖ yayınevlerinde hazırlandığı ve basıldığı ortaya çıktı.



8 ÜLKEDE OKULLAR DEVRALINDI



FETÖ’nün yurtdışı eğitim ağıyla mücadele en zorlu alan oldu. Bu amaçla kurulan ve yurtdışındaki FETÖ okullarını devralması amaçlanan Türkiye Maarif Vakfı, şimdiye kadar ancak 8 ülkede okulları devralabildi. 20 ülke ile görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. FETÖ’nun 100’e yakın ülkede örgütlendiği biliniyor.



ABD’Lİ GÖRÜNÜYORLAR



Okulların devralınmasında yaşanan en büyük sorunun ise bazı ülkelerde bu kurumların ABD şirketlerine devredilmesi olduğu belirtiliyor. Yılda 20 ülkede eğitim kurumu açılacağı, FETÖ ile ilişkili tüm okulların Türkiye Maarif Vakfı veya ilgili ev sahibi ülkeye devri konusunda çalışacağı belirtildi. Bu öğrencilerin Türkiye’de yüksek lisans ve doktora eğitimleri de destekleniyor.