Fatih Portakal: Başbakan'ın o sözlerini kendime hakaret sayarım

Başbakan Binalı Yıldırım'ın Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde söylediği sözler Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ı rahatsız etti.
Başbakan Binali Yıldırım Yıldırım'ın Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde “PKK ‘hayır' diyor, FETÖ ‘hayır' diyor, HDP ‘hayır' diyor, onun için ‘evet' diyoruz. Bölücülüğe ‘evet' diyenlere millet referandumda dersini verecek” dedi.
KENDİME HAKARET SAYARIM
Başbakan Yıldırım'ın bu sözleri söylediği haberi ekrana getiren Fatih Portakal 'Ben bunu hakaret sayarım' sözleriyle Başbakan Yıldırım'a seslenerek ' Bu maddelerle hayır demeyi düşünen bir kişi için kendime hakaret sayarım. Bu kafayla devam edecek olurlarsa 7 Haziran öncesinde de bu sert söylemler vardı. 7 Haziran'da da kaybettiler. Böyle devam edecek olursanız toplumu daha çok bölersiniz. Hayır çıkacak olursa ne olacak herkes terörist mi olacak? ' diye konuştu.