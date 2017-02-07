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Fatih Portakal: Başbakan'ın o sözlerini kendime hakaret sayarım

Başbakan Binalı Yıldırım'ın Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde söylediği sözler Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ı rahatsız etti.

Güncel / 7 Şubat 2017 Salı 00:05
Fatih Portakal: Başbakan'ın o sözlerini kendime hakaret sayarım
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Başbakan Binali Yıldırım Yıldırım'ın Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde “PKK ‘hayır' diyor, FETÖ ‘hayır' diyor, HDP ‘hayır' diyor, onun için ‘evet' diyoruz. Bölücülüğe ‘evet' diyenlere millet referandumda dersini verecek” dedi.

KENDİME HAKARET SAYARIM

Başbakan Yıldırım'ın bu sözleri söylediği haberi ekrana getiren Fatih Portakal 'Ben bunu hakaret sayarım' sözleriyle Başbakan Yıldırım'a seslenerek ' Bu maddelerle hayır demeyi düşünen bir kişi için kendime hakaret sayarım. Bu kafayla devam edecek olurlarsa 7 Haziran öncesinde de bu sert söylemler vardı. 7 Haziran'da da kaybettiler. Böyle devam edecek olursanız toplumu daha çok bölersiniz. Hayır çıkacak olursa ne olacak herkes terörist mi olacak? ' diye konuştu. 

"HAYIR" DEMİŞTİ

Fatih Portakal daha önce referandumda "Hayır" oyu vereceğini açıklamıştı. Fatih Portakal ile birlikte FETÖ, PKK ve HDP de referandumda "Hayır" oyu vereceklerini açıklamıştı. 







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