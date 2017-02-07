Fatih Portakal: Başbakan'ın o sözlerini kendime hakaret sayarım

Başbakan Binali Yıldırım Yıldırım'ın Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde “PKK ‘hayır' diyor, FETÖ ‘hayır' diyor, HDP ‘hayır' diyor, onun için ‘evet' diyoruz. Bölücülüğe ‘evet' diyenlere millet referandumda dersini verecek” dedi.



KENDİME HAKARET SAYARIM



Başbakan Yıldırım'ın bu sözleri söylediği haberi ekrana getiren Fatih Portakal 'Ben bunu hakaret sayarım' sözleriyle Başbakan Yıldırım'a seslenerek ' Bu maddelerle hayır demeyi düşünen bir kişi için kendime hakaret sayarım. Bu kafayla devam edecek olurlarsa 7 Haziran öncesinde de bu sert söylemler vardı. 7 Haziran'da da kaybettiler. Böyle devam edecek olursanız toplumu daha çok bölersiniz. Hayır çıkacak olursa ne olacak herkes terörist mi olacak? ' diye konuştu.





"HAYIR" DEMİŞTİ



Fatih Portakal daha önce referandumda "Hayır" oyu vereceğini açıklamıştı. Fatih Portakal ile birlikte FETÖ, PKK ve HDP de referandumda "Hayır" oyu vereceklerini açıklamıştı.















