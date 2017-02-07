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Etiyopya Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye devrediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome Wirtu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Wirtu, FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredileceğini söyledi.

Güncel / 7 Şubat 2017 Salı 22:29
Etiyopya Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye devrediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu bir araya geldi.

Görüşme sonunda iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Wirtu, konuşmasında FETÖ'ye ve 15 Temmuz'a da değinerek, ülkesindeki FETÖ okullarıyla ilgili aldıkları kararı açıkladı. Buna göre, Etiyopya'daki FETÖ okulları Maarif Vakfı'na devredilecek.

"FETÖ OKULLARINI MAARİF VAKFI'NA DEVREDİYORUZ"

Wirtu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'ye ait eğitim kurumlarını Maarif Vakfı'na devretme kararı aldık. Türk halkı demokrasilerini savunarak bu terörist grubu ortadan kaldırdı."

Basın ToplantısıCumhurbaşkanıEtiyopyaTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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