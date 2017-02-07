USD (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Erdoğan- Trump görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump bu gece 00.05'te görüşecek.

Siyaset / 7 Şubat 2017 Salı 16:23
Erdoğan- Trump görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın bu gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği belirtildi.

İki lider arasındaki görüşmenin bu gece 00.05'te gerçekleştirileceği açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği de ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'ın önce İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 20 dakika sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği vurgulandı.

Donald TrumpRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı