Erdoğan- Trump görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın bu gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği belirtildi.



İki lider arasındaki görüşmenin bu gece 00.05'te gerçekleştirileceği açıklandı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği de ifade edildi.



ABD Başkanı Trump'ın önce İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 20 dakika sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği vurgulandı.