Diyanet o imamlar hakkında açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hsabı Diyanet@diyanetbasin'dan yapılan açıklamada, "'Referandumda evet diyen imamlar' şeklinde sosyal medyada yer alan cübbeli ve sarıklı kişilerin Başkanlığımızla bir ilgisi yoktur" denildi.



Öte yandan, geçtiğimiz Cuma günü de Ümraniye İmes Sanayi imamı Hüseyin Güleç, vaaz sırasında referandumda 'Evet' propagandası yaptığı ve cemaatin tepkisini aldığı ses kaydı da sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.