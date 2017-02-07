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Dilek Öcalan hakkında flaş karar

Hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle talimatla ifadesinin alınması için Bakırköy Adliyesi'ne getirilen HDP Şanlıurfa Milletvekili Öcalan serbest bırakıldı.

Güncel / 7 Şubat 2017 Salı 18:55
Dilek Öcalan hakkında flaş karar

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle talimatla ifadesinin alınması için Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan Öcalan, Atatürk Havalimanı'ndan polis eşliğinde Bakırköy Adalet Sarayına geldi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir de Öcalan'a eşlik etti.

Öcalan'ın, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında, SEGBİS ile bağlanarak talimatla ifade vereceği öğrenildi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının 'terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu' gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında 'yakalama' kararı çıkartmıştı.

HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı

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