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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşuyor...

Siyaset / 7 Şubat 2017 Salı 13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor (CANLI)

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Biz hep istişare ile yol aldık. Bugün de böyle yapıyoruz. 30 temsilcimizi dinleyeceğiz. İnşallah istişarelerimiz 2023'e hedeflerimize daha iyi bir şekilde yürümemizi sağlayacak. İşadamlarımız 15 temmuz darbe girişimindeki sağlam duruşlarıyla takdiri hak etti. İş dünyasının da FETÖ'den temizlenmesi açısından çalışmalarını bekliyorum. Terör örgütlerinin tamamen başını ezmeden güvenle yolumuza devam edemeyiz. Gelecek nesiller için yürütülen mücadeleye destek vermeniz şarttır. Güçlü geleceğimiz için yaptıklarınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 80 milyon vatandaşımız, Türkiye sınırları içinde ve dışında yaşanan gelişmeler sebebiyle tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. Biz buna yeni İstiklal Savaşı diyoruz. Sınırımızdan, ekonomiye kadar her alanda saldırı alıyoruz.

Terör örgütleri ülkemizde eyleme yönlendiriliyor. DEAŞ'ın eylemlerinin akılla izah edilecek bir yanı yok. Ülkemizin güvenliğinden öte istikbalini de saldırı altına alıyorlar. Ekonomik terör de var. Türkiye ne zaman güvenlik sorunlarıyla karşılaşsa hemen ekonomiyi durdurma, faiz manipülasyonları beraberinde geliyor. Sadece içerde değil, dışarıda da zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının adımların altında ne yatıyor? Ekonomik terör. 'Biz Türkiye'yi nasıl ürkütürüz?' konusuna eğilmişler. İstediklerini alamayacaklar. Kredi derecelendirme kuruluşu iş dünyasını etkileyemez. Bazı çevrelerin kendi siyasi çıkarları uğruna bu koroya katıldığını görüyoruz. Aynı gemide olduğumuzu anlamayanlar geminin kaptanını sevmediği için geminin direğini devirmeye çalışıyor. Milletimiz tüm bunları görüyor. Tek millet, tek bayrak, tek vatan var. Biz bunun etrafında bütünleştik. Biz 80 milyonu sevdik. Biz yürüyen cesetler değiliz. Ruh dünyasında bütünleşmiş bir milletiz.

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