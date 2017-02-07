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CHP Grup Toplantısı (CANLI)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor...

Siyaset / 7 Şubat 2017 Salı 13:39
CHP Grup Toplantısı (CANLI)

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;


“Neden şimdi parlamento yetkisini bir kişiye veriyoruz? Bu sorunun cevabını her vatandaşa sorun.

Tek adam rejimi getiriyorlar. Her şeye muktedir olacak. Son derece tehlikeli… Hukukun üstünlüğü diyorlardı. Yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler.

Bir televizyon kanalına çıkıp tartışalım. Bu değişiklik istikrar için diyorlar. 15 yıldır ülkeyi yönetemediklerini itiraf ediyorlar.

Devlette uyumu sağlayacak cumhurbaşkanlığı kurumu yok edilmiş oluyor. Başkana ‘sen devletin yapısını tek başına değiştirebilirsin' diyorlar. Bu kadar yetkiyi bir kişiye verirseniz yarın Türkiye'yi bir maceranın içine sürüklemiş olursunuz.

Millet ile vekili arasında bağ yoksa buna nasıl milletvekili diyeceğiz?

Bu değişiklik bu milletin hangi sorununu çözüyor? Terör sorununu, işsizlik sorununu çözüyor mu? Hayır.

Biz bu referandumda ‘Hayır'larımızı çoğaltmalıyız. Bu referandum bir partinin meselesi değil, bir memleket meselesidir.”

Ayrıntılar geliyor...

TelevizyonKemal KılıçdaroğluChpCumhurbaşkanlığı


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