Film-San Vakfı tarafından farklı üniversitelerden 80 öğrenciyi Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde bir araya getiren zi̇rvede 'Oyuncular Gözüyle Film Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri' başlıklı konuşma yapan sanatçı, dizi ve sinema oyuncularının aldıkları maaşlara dikkati çekerek, oyuncu haklarını her şeyden önde gördüğünü söyledi.



Sanatçı Hun, sadece başrolü paylaşanların değil, sektörde çalışan herkesin ekonomik yönden rahata kavuşması gerektiğine vurgu yaparak, 'Bugün dizi sektörü çok kabalık kadrolarla çalışıyor. Yalnız birileri iyi para alır, diğerleri alamazsa o vakit adalet olmaz.' diye konuştu.



- 'Seyirci sadece kaliteli film istiyor'



Sinema sektörünün çok hızlı bir çalışma temposuna sahip olduğunu kaydeden Hun, şunları aktardı:



'Setlerde uzun saatler çalışılıyor. Sinema ayrıca bir kondisyon mesleğidir. Kişinin fiziğinin de uygun olması lazım ki oyuncular verimli olabilsin. Fakat bunlar dikkate alınmıyor. Mesela Amerika'da yakın plan çekimleri daima öğle vaktine kadar yapılır. Çünkü öğleye kadar yüzün en dinç olduğu vakittir. Öğleden sonra akşama kadar yüzler yavaş yavaş düşer. Bizler ise bazen sabahlara kadar çalışabiliyoruz.'



Ediz Hun, Türk sinemasının yaşadığı değişimine işaret ederek, 'Eskiden sinema alanında Türkiye'de bölge müdürlükleri vardı. Dönem değişti. Artık kimse, 'Ben Gökselli, Ayhanlı, Kadirli, Tarıklı film istiyorum' demiyor. Sadece kaliteli film istiyorlar.' ifadelerini kullandı.



- '80 milyonluk ülkede artık star olabilecek yıldız yok'



Günümüzde daha sosyal içerikli filmler çekildiğini dile getiren sanatçı, şöyle devam etti:



'Artık işletmeler yok. Sektör, yönetmenler üzerinden gidiyor. Onun için artık star sistemi de yok. Dünyada da azaldı. Mesela Fransa artık bir Alain Delon çıkaramıyor. Dolayısıyla sinema da eskisi gibi değil, bitti ve çok farklı bir kulvara çekildi. Çizgi dışı filmler çekilmeye başlandı. Animasyonlarla, teknoloji, belgesel ve bilim kurgu filmleri. Artık elle tutulur bir aşk filmi de yok. Bir 'Love Story' yok.'



Usta sanatçı, geçmişte sinema dünyasında 'Star' kavramı olduğunu vurgulayarak, '80 milyonluk ülkemizde artık star olabilecek yıldız yok. Sevilen, beğenilen, yakışıklı çocuklar, aktörler ve cici kızlar var sadece. Elbette onlar da yetenekli. Artık onlar bizi geçmiş. Fakat özel hayatlarını kontrol altına almaları lazım. İş ve özel hayatlarını dengede tutmaları lazım. 80 milyonluk Türkiye'de starların olması lazım.' değerlendirmesinde bulundu.



- Cem Yılmaz'la çekimler Haziran ya da Temmuz'da başlayacak



Cem Yılmaz'ın yeni projesinde de yer alacağını kaydeden usta oyuncu, filmde kendini oynayacağını belirterek, '1960'lı yılların ikinci yarısından sonra var olan Ediz Hun'u yani kendimi oynayacağım. Cem Yılmaz çok tatlı bir çocuk. Ne kadar cana yakın, ne kadar şeker bir insan. Çok beğendim kendisini. Son derece de başarılı bir aktör. Çekimler de sanırım Haziran ya da Temmuz ayında başlayacak.' dedi.



Ediz Hun panelde ayrıca sinemanın tarihçesi hakkında da bilgi verdi, program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Ünlü yönetmen, oyuncu ve senaristlerin katılacağı panellerin yapıldığı zirve, 12 Şubat'ta sona erecek. Kaynak : AA