Canlı yayında deprem

İki gündür devam eden depremler yüzünden evlerine giremeyen binlerce Çanakkalelinin endişeli bekleyişi sürüyor. Bu sabah saatlerinde bölgede meydana gelen depremler korkuyu daha da arttırdı.



O depremlerden biri İrfan Değirmenci'nin sunduğu Kanal D Sabah Haberleri'ne canlı olarak yansıdı. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün çadır kentte depremzede bir kadınla röportajı sırasında yaşanan sarsıntıyla vatandaşlar bir anda yerlerinden fırlayarak sağa sola kaçıştılar. Paniğe kapılıp yayında ağlamaya başlayan yaşlı kadını ise muhabir sakinleştirmeye çalıştı.