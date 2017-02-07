Çanakkale yine sallandı

Çanakkale bir kez daha sallandı! Dün sabah saatlerinde meydana gelen 5,3'lük depremin ardından 24 saattir sallanan bölgede, bu sabah 05.24'te aynı büyüklükte bir deprem daha yaşandı.



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 5,3'lük depremin ardından, bölge sallanmaya devam ediyor.



Son 24 saatte en büyükleri 5,3 olan birçok depremin yaşandığı bölgede, bu sabah saat 05.24'te aynı büyüklükte bir deprem daha meydana geldi.