Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Biz Meclis'te grubu yapan parti liderlerine çağrı yaptık. Siz teklifinizi getirin, biz de getirelim. Meclis'ten ittifakla geçirelim, millete sunalım. Millet ne derse başımız gözümüz üstüne. Daha ne yapacaktık? Millete gitmeye korkuyorlar. Milletin kararı en doğru karardır. Aynı çağrıyı MHP'ye de yaptık. Sayın Bahçeli, 'Ben parlamenter sistemin güçlenmesinden yanayım; ancak 2007'de ortaya çıkan durum ve yapılan referandum sonrası Cumhurbaşkanı'nın doğrudan millet tarafından seçilmesiyle birlikte mevcut durum sürdürülebilir değil. Anayasa'nın mevcut durumla uygun hale getirilmesi şarttır. Parlamenter sistemi biz tek başına muhafaza edecek, güçlendirecek durumda olmadığımıza göre mevcut durumu anayasayla uyumlu hale getirmek için Cumhurbaşkanlığı sistemine varız' dedi. Birlikte teklif üzerinde çalıştık. Yapılan bu değişiklik bir uzlaşma metnidir. Sayın Bahçeli'ye ve MHP'deki bütün vekillere bu vesile ile teşekkür ediyorum. Parti anlayışıyla değil 'önce ülkem' anlayışıyla hareket ettiler.Bu referandum 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören, yargıyla, milletvekilleriyle ilgili hususları öngören bir Anayasa değişikliği oylamasıdır. Aziz milletim çok iyi biliyor, bu bir genel seçim değildir. Öyle inanıyorum ki, sadece AK Parti ve MHP seçmeni değil; diğer partilerin seçmenlerinden de Türkiye'nin geleceğini, bekasını, daha hızlı Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefini geliştirmesini sağlayacak bu değişikliğe yüksek oranda oy verecek. Bu değişiklik milletin lehinedir. Milletimiz gidecek gönül rahatlığıyla evet diyecek. Onun için referanduma parti açısından bakmak yanlış olur. Bu ülkenin çağ atlama meselesidir.Darbe ürünü anayasalarla yıllarca öz vatanımızda parya olmadık mı? Bir anayasa yapılmış, yasama organının asli görevi de bu anayasa için yama yapmak olmuş. Koca ülkenin anayasası adeta yamalı bohçaya dönüşmüş. Küresel hedefleri olan bir Türkiye için bu durum sürdürülebilir değil. AK Parti burada elini taşın altına koydu ve artık söz milletindir, karar milletindir dedi.Biz üstünlerin anayasasını korumak için değil milletin anayasasını oluşturmak için referanduma gidiyoruz. Millet 2007'de kendisini köşeye sıkıştırmaya çalışan vesayet odaklarına ilk cevabı verdi. Sandığa gitti Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti. Milletimiz siyaset hokus pokusçularına asla itibar etmesin. Her yere gideceğiz, her vatandaşımızla buluşacağız. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak, yeni bir merhale sağlayacak bu tarihi fırsatı her yerde anlatacağız. Diyarbakır'da da, Edirne'de de, Çorlu'da da, Kocaeli'de de, Hatay'da da, Sinop'ta da vatanın her köşesinde vatandaşımızın dertlerini dinleyeceğiz, sözlerini alacağız ve yaptığımız bu işi anlatacağız.Bunlar olmayan şeyleri var göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. En sevdikleri iş korku senaryolarıyla milletin aklını karıştırmak. Yağma yok, başaramazsınız. Çünkü bunlar samimi değil. Anayasa değişiklik teklifinin komisyonlarda görüşmelerinden bugüne kadar 'üniter yapı bozulacak' diyorlar. Değişiklik teklifimizde bugün olduğu gibi yine tek meclis var. Rejim değişikliği olacak diyorlar. Kardeşim dilimizde tüy bitti. Rejim tartışması 1923'te Cumhuriyet kuruldu, bu mesele orada bitti. Şaşmayın, bunlar başörtüsü sorununda da aynı şeyi yaptılar, rejim meselesi dediler. Başörtüsü yasağının kaldırılmasına rejim meselesi diyen de bunlar. Sorunu çözdük rejim hala dimdik ayakta. Asıl sorun zihniyet meselesi. Eski Türkiye'nin labirentlerinde kaybolanlarla kaybedecek zamanımız yoktur. Türkiye laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir, nokta.Bizim değişiklik teklifimizde bağımsız olan yargı ayrıca tarafsız olsun. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz. Yargının tarafsız olması CHP'yi niye rahatsız ediyor. İki meşru güç Cumhurbaşkanı ve Meclis tarafından seçilen üyelerce sağlanacak. Milletin iradesinin yansıdğı iki erk yargı mensuplarını seçiyor. Bir kısmını Meclis bir kısmını Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanı'nı, Meclis'i kim seçiyor? Millet. Milletin seçtiğini beğenmeyeceksin, vesayet odaklarının seçimine evet diyeceksin. Eski alışkanlıklarının ortadan kalkmasına razı olmuyorlar. İster razı olun, ister olmayın, millet ne derse o olacak. CHP'ye buradan ekmek de çıkmaz, patates de çıkmaz.Meclis basit konuma düşecekmiş. Yahu bunu dinleyenler söylediklerinin önünü arkasını hiç mi düşünmüyor? Kanun koyma, kaldırma yetkisi meclisteyken nasıl etkisizleşir? Aksine yeni değişiklikle birlikte Meclis yürütme karşısında daha güçlü hale gelecek. 18-25 yaş arasındaki gençlerim temsil hakkı mı olurmuş? 9 milyon insandan bahsediyoruz. CHP'ye göre bunlar daha seçilme ehliyetine sahip değil! Yahu gençlere de aranızda yer açın. Gençler Türkiye'nin geleceği. Onun için yer açın. 18 yaş oy verirken gel oy ver, hadi milletvekili olacağım dediği zaman, yooo sen daha küçüksün diyeceksin. CHP meydanlarda gençlere ne diyecek?Ayrıntılar birazdan...