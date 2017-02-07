Anadolu Üniversitesi ABD'deki ilk dönemini başarıyla tamamladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Kuzey Amerika Programlarına kayıtlı öğrencilerin 2016-2017 öğretim yılı güz döneminin son sınavına Houston, Maryland ve New York sınav merkezlerinde girdiğini belirtti.



Güney, 'Bu yıl ilk defa kıtalar arası bir sınavı organize etmiş ve bir dönemi başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Açıköğretim sistemi olarak Azerbaycan'dan Amerika'ya uzanan geniş bir yelpazede eğitim hizmeti veriyoruz. Anadolu Üniversitesi'nin Batı Avrupa Programları ile 30 yıl önce başlayan uluslararasılaşma sürecinde gelinen nokta mutluluk verici. Yakında Suudi Arabistan'da Açıköğretim sınav merkezi açmayı planlıyoruz' açıklamasında bulundu.



Ayrıca Kuzey Amerika bölgesinde ikamet eden ve önceden Açıköğretim Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan ve Batı Avrupa programlarından birinde kaydı olan öğrencilerin, durumlarını belirten bir dilekçe ile Kuzey Amerika programlarına kayıtlarını nakil yaptırabileceğini ifade eden Güney, kayıt yenileme tarihlerinin 20 Şubat-03 Mart 2017 olduğunun da altını çizdi.



Prof. Dr. Yücel Güney, 'Türkiye'de 2008 yılından sonra Açıköğretim sistemine bir defa kayıt yaptırmış olanlar sonraki dönemlerde kayıt yenilemeseler bile kayıtları dondurulmuş bir şekilde sistemde beklemektedir. Bu durumda olan ve Amerika'da yaşayan öğrencilerimiz sadece kayıt giderlerini yatırarak kayıt yenileme yaptırıp bahar döneminde sınavlara katılabilirler. İkinci üniversite ile sınavsız bir bölüm tercih etmek isteyenler ve yeni başvuruda bulunacak lise mezunu adaylar Ekim 2017'de başlayacak kayıt dönemini beklemek zorundalar” dedi.



Kuzey Amerika programlarıyla ilgili tüm detayların, ‘usa.anadolu.edu.tr' adresinden öğrenilebileceği bildirildi.



Kaynak : İHA