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AİHM'den Rusya için tazminat kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya’nın toplanma özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin euro tazminat ödemesini istedi.

Dünya / 7 Şubat 2017 Salı 20:30
AİHM'den Rusya için tazminat kararı

Strasburg Mahkemesi, Rusya’yı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin toplanma özgürlüğüne ait maddesinin ihlal etmesiyle suçladı. Şikayet eden Ruslara ise 100 bin euro tazminatı vermesi gerektiğini hükmetti.

Açıklamada "Bugün Avrupa İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ‘Laşmankin ve diğerleri Rusya’ya karşı’ davası hakkında hüküm verdi. Mahkeme 11’inci madde (toplanma özgürlüğü), 13’üncü madde (hukuksal korumanın etkili yöntemine hakkı), 5’inci madde (özgürlüğü hakkı), 6’ıncı madde (adil yargılanma hakkı) ihlali yer alması konusunda oy birliğiyle karar vermiştir" denildi.

Mahkeme, Rusya’nın davacıların birine 450 euroluk maddi hasarı tazminatını ödemesi gerektiğine karar verdi. Davalı hükümet Rusya’nın 3 başvuran kişiye 10 bin euro manevi zarar ödemesi, 14 başvuru sahibine 7 bin 500 euro, 5 başvurana 5 bin euro ödemesine hükmetti.


Kaynak : İHA

EuroHükümetAvrupa İnsan Hakları


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