Ahmet Hakan'dan o imama tepki: Allah affetsin hocam

Ahmet Hakan, Kanal D Ana Haber bültenindeki "Ahmet Hakan Yorumluyor" bölümünde imamın cemaatten "Evet" oyu istemesini yorumladı.



ALLAH AFFETSİN HOCAM



İmamın cemaatten "Evet" oyu istemesini "Densizlik, ayıp ve günah" olarak değerlendiren Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı;



"Bu hoca efendinin yaptığını 3 kelimeyle özetlemek gerekirse; bir densizlik, iki ayıp, üç günah. Yaptığı densizlik çünkü camiye gündelik siyaseti sokuyor. Yaptığı ayıp çünkü vatandaşın en az yarısını hain ilan ediyor. yaptığı günah çünkü cemaat arasında bir tür nifak çıkarıyor. Allah affetsin hocam. "

Kaynak : Beyaz Gazete Özel