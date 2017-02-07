15 Temmuz demokrasi şehitleri abidesi projesi

Ziyarette Yalçın Topçu o gece yaşananlar ve projeyle ilgili;“Devlet ve millet, kendi kaderine halkına, izzetine, devletin birliğine, milletin tekliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne, ezanına, bayrağına, canını ortaya koyarak şehit ve gaziler vererek, Başkomutan RTE önderliğinde bu hain darbe girişimine müsaade etmemiştir. 15 Temmuzda küresel işgali önleyen birinci kuvvet millet olmuştur. Bu kuvvetleri sevk ve idaresinin şerefi de sayın CB aittir. Bu dönüm noktasının tabii ki anıtları yapılacak destanları yazılacak, şiirler yazılacak, şarkılar bestelenecektir. Bu ilelebet kuşaklara aktarılacak bir destandır. Sanatçılarımız bu konuyu abideleştiriyor. Bu kardeşimiz ortaya koyduğu eser de bunlardan birisi. Sayın cumhurbaşkanımıza arz edilecektir. Milletimiz adına emeğine ve duygularına teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.







Özata mektubunda, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain kalkışma için şu ifadelerde bulundu:



“Medeniyet coğrafyamızda tarihi parlak zaferlerle dolu olan Büyük Türk Milleti, 15 Temmuz 2016 akşamı Allah'ın izni, şanı yüce Türkiye Cumhuriyetinin saygı ve gönülle seçtiği muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve aziz milletin korkusuz mücadelesi ile yeni bir destan daha yazmıştır.”



Halkın kalkışmaya karşı duruşundan övgüyle bahseden Güraras mektubunda, “15 Temmuz gecesi TSK Kuvvetleri içinde “ FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü)” ye bağlı subaylar Devlet yönetimine el koymaya kalkışmış, bununla da kalmamış milletinin üzerine silah tutmuş, tanklarla üzerine yürümüş, F-16'larla milletinin üzerine bomba yağdırmış, TBMM'yi bombalamış, milletimizin seçtiği cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunmuştur. Milletimiz bu hain kalkışmaya hayatı pahasına “dur” dedi ve tüm yurt genelinde toplamda 248 demokrasi şehidi verildi” ifadelerini kullandı.



Heykel sanatçısı, Türk halkının ortaya çıkan darbe teşebbüsü durumuna verdiği cevabı ölümsüzleştirmek adına tasarladığı abide projesini “tüm yurt genelindeki aziz milletimizin vatan ve bayrak sevgisi, canı pahasına da olsa demokrasi uğruna verdiği bu takdire şayan mücadele bu hain kalkışmayı yerle bir etmiş, ihanet şebekesini çökertmiş, sonunda kazanan demokrasi ve halkımız olmuştur. Bu hain darbe teşebbüsünde kahramanca mücadele veren şehit ve gazilerimizi unutmamak ve gelecek nesillerimize de unutturmamak adına ‘15 Temmuz Demokrasi ve Şehitlik Abidesi' tasarlanmıştır. Bu anıt, büyük şairimiz M.Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri için yazdığı destanın yukarıdaki dörtlüğünden yola çıkarak tasarlanmış olup devlet, vatan, bayrak ve şehitlerimizi temsilen sembolik öğeler kullanılmıştır. Abide büyük boyutlarda uygulanmak üzere ve milli değerlerimizi günümüz mimari formları ile harmanlayarak, gelenek ve kültürümüze uygun sadelikte, aziz şehitlerimizin anısını yaşatmak için tasarlanmış ve konumu yüce takdirlerinize sunulmuştur” şeklinde özetledi.



“Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...

O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar,

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor.”

(“Çanakkale Şehitlerine” şiirinden) Mehmet Akif Ersoy



