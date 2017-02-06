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Trump vazgeçmiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Müslüman ülkeyle ilgili verdiği seyahat yasağı kararıyla ilgili yeni bir hamle daha yapabileceği öğrenildi

Dünya / 6 Şubat 2017 Pazartesi 00:21
Trump vazgeçmiyor

Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye seyahat yasağı öngören kararnamesinin iptal edilmesinin temyiz mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından gözler yeniden Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Çünkü temyiz mahkemesi kararındaki bir detay, henüz Trump için her şeyin bitmediğini gösteriyor.

Minnesota'daki Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi ABD Başkanı Trump'ın seyahat yasağının Seattle'daki Federal Mahkeme tarafından durdurulmasına ilişkin kararına itirazını reddetmesine rağmen 6 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Trump'ın yeni delillerle bu karara yanıt verme hakkı bulunuyor.

Ardından 3 yargıçtan oluşan bir kurul dosyayı inceleyecek. Kurul ya konu için duruşma tarihi belirleyecek ya da kararını açıklayacak.

Hatırlanacağı üzere Başkan Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getiren kararnamesi Seattle'daki Federal Mahkeme tarafından iptal edilmiş, Trump isr bu iptal kararını 'acil durum itirazı' yoluyla temyiz mahkemesine taşımıştı. Trump'ın 'acil durum itirazı' ile temyiz gitmesi ise temyiz mahkemesine hızlı karar aldırma amacı taşıyordu.

Temyiz MahkemesiMüslümanSeyahat YasağıDonald Trump


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