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Taksim’e cami projesi onaylandı

Taksim'de 49 yıldır tartışma konusu olan Taksim Camii projesine İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

Güncel / 6 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
Taksim’e cami projesi onaylandı

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun, Taksim Meydanı'na cami yapılmasına onay verdiği ortaya çıktı.

Cami, Taksim Sular İdaresi'nin hemen arkasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 1482 metrekarelik arsada yapılacak.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan cami projesine onay 19 Ocak'ta, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan çıktı. Buna göre, caminin yapılacağı yerdeki dükkanların tahliyesi sonrası ruhsatlandırma aşamasına geçilecek. Kaynak : Hürriyet

Taksim


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