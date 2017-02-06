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Takla atan otomobilde 3 kişi yanarak can verdi!

LPG tankının patlaması sonucu yangın çıkan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 6 Şubat 2017 Pazartesi 10:42
Takla atan otomobilde 3 kişi yanarak can verdi!

Gaziantep'in Araban ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan otomobilde bulunan 3 kişi öldü.

Alınan bilgiyegöre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 KR 684 plakalı otomobil, Gaziantep-Adıyaman karayolunda Karasu Çayı üzerindeki köprügirişinde devrildi.

Kazanın ardından otomobilin LPG tankının patlaması sonucu yangın çıkan araçta bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine gelen Araban İlçe Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta yanmış halde buldukları 3 kişinin cesedini otomobili parçalayarak çıkarabildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin ilk incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak : AA

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