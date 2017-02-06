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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü evinde öldürüldü

Konya'nın Ereğli İlçesi’nde Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Murat Bildik, evinde kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 6 Şubat 2017 Pazartesi 23:17
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü evinde öldürüldü

Olay, bugün saat 20.40 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Barar Sokakta bulunan Bildik Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen 1 kişi, Bildik Apartmanın önüne gelip, binanın önünde duran kişiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik'in, kaçıncı katta oturduğu sordu. Adresi öğrenen saldırgan Murat Bildik'in oturduğu ikinci kata çıkıp zili çaldı. Ardından da kapıyı açan Murat Bildik'e tabancayla iki el ateş açıp kaçtı.

KAPIYI AÇINCA ATEŞ ETTİ

Mermilerden biri Bildik’in başına, biri de duvara isabet etti. Bildik kanlar içinde yere yığılırken, saldırganda kaçtı. Silah sesini duyan ailesi, ambulans çağırıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Bildik yaşamını yitirdi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

PolisSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


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