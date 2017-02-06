OHAL'deki Fransa'dan şaşırtan haber

Hırsızlığın ülkenin kuzeybatısındaki La Vespilliere bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. Hırsızlığın gerçekleştiği sırada, askerlerin McDonald's kahvaltı yaptığı ve silahların arabalarında bulunduğu ifade edildi.



CAMI KIRARAK ARACA GİRDİLER



Arabanın üzerinde ordu veya polise ait herhangi bir logo bulunmadığı, hırsızların aracın camını kırarak saldırı silahlarını ve bir miktar mermiyi çaldığı bildirildi. Çalınan mermiler ile silahların birbiriyle uyumlu olmadığı belirtildi.



HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI



Fransız polisi, olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan helikopter destekli operasyonda hırsızların aracı ele geçirilirken, silahlar ve hırsızlar henüz bulunamadı.



Askerlerin, mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırının ardından ülke çapında başlatılan Sentinelle Operasyonu'nda görev aldıkları belirtildi.