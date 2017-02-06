Morgan Freeman'lı reklam filmi Super Bowl'da yayınlandı

Türk Hava Yolları (THY) Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen programı olan NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) Finali Super Bowl'da Morgan Freeman ile çektiği reklam filmi yayınlandı. “Dünya daha büyük keşfet” teması ile çekilen reklam filminde Morgan Freeman'a Türk Hava Yolları uçağının kabin memuru bardakta çay ikram ediyor.



Dünya büyük keşfet

Türk Hava Yollarının Super Bowl'da yayınlanacak reklam filmi için anlaştığı Oscar Morgan Freeman ile çektiği reklam filmi yayınlandı. “Dünya daha büyük keşfet” teması ile çekilen reklam filminde Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman, “Kimilerimiz keşfedilmeyenin peşine düşer. Heyecanla yola çıkarlar. Dünyaları buluşturup farklılıklardan zevk alırlar. Eğer sizde bizim gibi muhteşem gezegeni daha çok keşfetmek istiyorsanız, size eşlik etmeye hazırız. Şimdi Dünya daha büyük keşfet” derken, uçakta cam bardakta çay içti.



800 milyon kişi takip ediyor

Yayın hakları EUFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden iki kat daha değerli olan, NBA finalinden de daha çok izlenen Super Bowl'u geçen yıl 800 milyon kişi izlemişti. THY bu yıl 5 Şubat'taki karşılaşmada, ABD nüfusunun yüzde 48'ine ulaşmayı hedefliyor.



Oscar ödüllü oyuncu

Aktör ve aynı zamanda pilot olan Morgan Freeman, 79 yaşında. Ünlü oyuncu 1987'de ilk Oscar'ını Street Smart filmi ile almıştı. Bugüne kadar 1989'da Driving Miss Daisy, 1994 Esaretin Bedeli ve 2004'te de Million Dollar Baby filmleri ile ödüle ulaşan Freeman, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı. Kaynak : İHA