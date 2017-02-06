USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,95 - 3,96

MHP'de istifa depremi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Safranbolu İlçe Yönetiminden 8 kişi istifa ettiklerini açıkladı.

Siyaset / 6 Şubat 2017 Pazartesi 18:50
MHP'de istifa depremi

MHP Safranbolu İlçe Yönetiminde bulunan Hüseyin Akıntürk, Emin Yıldız, Haydar Kara, Selma Çetin, Recep Nuri Şentürk, Osman Zeren, Ali Galip Ünüvar, Alaattin Aksoy, ilçe yönetimindeki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İstifa eden MHP Safranbolu İlçe Yönetimi, istifa gerekçelerini, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından izlenen genel politikaları tasvip etmediğimizden dolayı yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ettik” diyerek açıkladı.

Kaynak : İHA

İstifaMhp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı