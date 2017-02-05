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Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uzun vadeli tahminlere göre, önümüzdeki haftasonu kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Yaşam / 5 Şubat 2017 Pazar 23:55
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji tahminlerine göre, hafta ortasına kadar yurdun iç ve batı kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Doğu kesimlerde ise yağış beklenmiyor. Haftasonuna doğru ise yurtta yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.

Uzun vadeli tahminlere göre ise, cumartesi ve pazar günü kar yağışı etkili olabilir.

Cumartesi günü yurt genelinde yeni bir yağışlı sistemin etkili olması tahmin ediliyor. Birçok ilde kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor. Pazar günü ise yağışların kuzey ve doğu kesimlerde etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışının İstanbul'da etkili olması tahmin ediliyor.

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