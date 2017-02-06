Korkunç! Meyve suyu kutusundan çıktı

Samsun Canik'te yaşayan bir vatandaşın, marketten satın aldığı hazır meyve suyu kutusundan çıkan cisim sosyal medyada gündem oldu. @h4nedan adlı kullanıcı, karton şişeden çıktığını iddia ettiği cismin fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı.



İddiaya göre söz konusu kişi, marketten satın aldığı hazır meyve suyu kutusundan dökülen parçacıkları fark etti. Daha sonra meyve suyu kutusunu kesen vatandaş, şişenin dibinde karşılaştığı cisim karşısında şoke oldu. Küf ve çürümüş parçacıklardan oluştuğu görülen bir tabakanın fotoğraflarını çeken kişi, karşılaştığı manzaraya tepki gösterdi.





