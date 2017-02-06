Kemoterapi hastalarına müzik eşliğinde tedavi

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış ve Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd.Doç. Dr. Sinan Zehir katıldı.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı, hastalıkla mücadelede mutluluğun ve moralin yüksek seviyelerde tutulmasının önemli olduğunu belirterek, hastaların güzel vakit geçirmelerine ve hastalıkla mücadele edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Hastalarla bir süre sohbet eden Sobacı ve diğer protokol üyeleri program sonunda pasta keserek hastalara ikram ettiler. Kaynak : İHA