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Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri’de terör terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Uygur kökenli 20 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 5 Şubat 2017 Pazar 23:17
Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 'DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerde bulunmak' suçundan Kayseri'de ikamet eden Uygur kökenli 20 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan operasyonda şahısların dijital materyallerine el konulduğu ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi. Kaynak : İHA

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